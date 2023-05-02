Уголовное дело возбуждено после получения ребенком ожога в ресторане Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после получения ребенком ожога пищевода в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщает столичный СУ СКР в своем Telegram-канале.

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении следственного органа.

В настоящий момент следователи столичного СК допрашивают сотрудников ресторана и изучают документацию. По делу назначено несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская и судебно-химическая.

Кроме того, cтоличная прокуратура начала свою проверку по этому факту. По предварительным данным надзорного ведомства, в бутылке был не сок, а неустановленная химическая жидкость, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Об инциденте стало известно 1 мая. Девятилетний ребенок получил химический ожог языка и пищевода, после того как выпил сок из бутылки в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы.