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Жителям сгоревших поселков в Свердловской области выплатили 22,5 млн рублей

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков
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Более 22,5 млн рублей перечислили жителям пострадавших при пожарах поселков Свердловской области. Об этом 2 мая сообщил глава региона Евгений Куйвашев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Куйвашев напомнил, что на прошлой неделе в пожарах на территории области сгорели около 180 строений. В целом на восстановление жилья, сгоревшего при пожарах, потребуется около 2 млрд рублей. По словам губернатора, эта сумма включает в себя ориентировочный объем средств, необходимый для восстановления жилья всех погорельцев, а также поврежденной инфраструктуры по всему региону.

Он также отметил, что для ликвидации последствий пожаров в поселке Сосьва из резервного фонда правительства Свердловской области уже выделено 96 млн рублей, из них более 70 млн рублей направлено на оказание финансовой поддержки пострадавшим гражданам.

«Средства оперативно доведены до местных властей. На сегодняшний день в целом по всем пострадавшим территориям осуществлены 1 008 выплат на сумму 22,5 млн рублей, в том числе жители Сосьвы получили 881 выплату на сумму почти 18 млн рублей», — отметил Куйвашев.

Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля
В уральском поселке сгорело почти 100 зданий, введен режим ЧС

Ранее, 27 апреля, на территории всех муниципалитетов, населенные пункты которых пострадали от пожаров в Свердловской области, был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Территориями, на которых возникла ЧС, определены поселок Сосьва, деревня Неустроева, поселок Таежный и город Карпинск. Руководителем по ликвидации ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

За день до этого было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, было условлено, что на встрече Путина с членами правительства 2 мая Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров.

25 апреля в уральском поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибли два человека.

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