Дерево рухнуло на Toyota в Санкт-Петербруге

Сильный ветер повалил дерево на автомобиль Toyota в Кировском районе Санкт-Петербурга днем во вторник, 2 мая. Об этом инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

ЧП произошло на улице Маршала Говорова возле дома №21. По информации телеканала «78», владельцы машины уже прибыли на место.

На 2 мая в Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 15 м/с. Жителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте из-за повышения риска ДТП. Пешеходы также должны проявлять осторожность: обходить рекламные щиты и шаткие строения.