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Петербургская филармония открыла фестиваль «Музыкальная коллекция»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Петербургская филармония открыла XVI Международный фестиваль «Музыкальная коллекция», в рамках которого состоятся 11 концертов ведущих коллективов и исполнителей. В программе фестиваля, который проводится при поддержке «Роснефти», — произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII-XX веков.

На его открытии выступил Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева (солистка Элисо Вирсаладзе). Со сцены прозвучали Фортепианный концерт Шумана, а также Увертюра к опере «Эврианта» Вебера и Первая симфония Брамса.

Наряду с симфоническими концертами в рамках фестиваля пройдут фортепианные вечера Николая Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, а также органный вечер Лео Кремера.

Особое место в программе отведено музыке главного композитора-юбиляра 2023 года — Сергея Рахманинова: 14 мая ее исполнит Академический симфонический оркестр под управлением Феликса Коробова (солист — Мирослав Култышев). Сочинения Рахманинова прозвучат и на сольных концертах Николая Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, а также войдут в программу Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

28 мая, в день столетия со дня рождения одного из виднейших композиторов XX века Дьёрдя Лигети, Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России исполнит два его сочинения — Ramifications и «Румынский концерт».

Закрытие фестиваля намечено на 29 мая.

В этом году сроки его проведения были перенесены с июня на май, поскольку во второй половине июня Заслуженный коллектив России — один из лучших симфонических оркестров мира — впервые после трехлетнего перерыва отправится в зарубежный гастрольный тур. Под управлением главного дирижера Николая Алексеева оркестр выступит в Китае.

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