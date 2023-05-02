В Орловской области спасли двух детенышей убитой лосихи

Неизвестные браконьеры убили лосиху вблизи деревни Дежкино Тельченского сельского поселения Орловской области. Об этом сообщили в группе «Подслушано. Мценск» в соцсети «Вконтакте».

На месте происшествия остались два недавно родившихся лосенка. Их нашли егери местного охотхозяйства.

По словам пользователя соцсети, который разместил запись, заявление о преступлении подано «во все соответствующие инстанции». Глава Мценской полиции пообещал взять дело под личный контроль.

Как отмечает InfoOrel.ru, в последнее время случаи браконьерства в Орловской области стали достаточно редкими. По данным «Русского охотничьего портала», в регионе охотиться на лосей всех половозрастных групп разрешено с 15 сентября по 10 января. Взрослых самцов можно добывать с 1 по 30 сентября.