Средства ПВО России сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины.Об этом сообщил на брифинге во вторник, 2 мая, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», — уточнил он.

Кроме того, на донецком направлении штурмовые отряды вели бои на западе Артемовска (украиснкое название — Бахмут).

«За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. <…> нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

На этом же направлении ликвидировано до 290 украинских военных и иностранных наемников, а также один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Ранее в этот день стало известно о том, что военные противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа остановили танковый прорыв украинских войск. Были поражены два танка боевиков.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.