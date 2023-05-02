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Временного поверенного в делах Польши в РФ вызвали в МИД России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски вызван в МИД России, он прибыл в здание дипведомства, сообщает корреспондент «Известий».

В здание МИД РФ польский дипломат проследовал без комментариев для прессы.

Предположительно, Щлядевски был вызван в связи с изъятием здания школы при российском посольстве в Варшаве.

Дипломат пробыл в российском внешнеполитическом ведомстве около 20 минут, а затем покинул здание.

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Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы ранее, 29 апреля. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.

Позже в тот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

В МИД РФ подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. В ведомстве рассматривают данное действие как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на дипломатическую недвижимость России в Польше.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Она отметила, что Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.

Как отметил 2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, поведение польских властей не даст ничего хорошего двусторонним отношениям Москвы и Варшавы. добавил, что русофобия, которая охватила власти Польши, лишает их объективности по всем вопросам, касающимся России, и лишает возможности совершать продуманные действия.

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