Временного поверенного в делах Польши в РФ вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски вызван в МИД России, он прибыл в здание дипведомства, сообщает корреспондент «Известий».
В здание МИД РФ польский дипломат проследовал без комментариев для прессы.
Предположительно, Щлядевски был вызван в связи с изъятием здания школы при российском посольстве в Варшаве.
Дипломат пробыл в российском внешнеполитическом ведомстве около 20 минут, а затем покинул здание.
Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы ранее, 29 апреля. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.
Позже в тот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.
В МИД РФ подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. В ведомстве рассматривают данное действие как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на дипломатическую недвижимость России в Польше.
Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Она отметила, что Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.
Как отметил 2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, поведение польских властей не даст ничего хорошего двусторонним отношениям Москвы и Варшавы. добавил, что русофобия, которая охватила власти Польши, лишает их объективности по всем вопросам, касающимся России, и лишает возможности совершать продуманные действия.