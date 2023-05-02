В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией

Режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Россией и Белоруссией прекратил свое действие. Об этом 2 мая сообщается на сайте МВД республики.

«С 24:00 (время совпадает с московским) 2 мая режим чрезвычайного положения на границе с Российской Федерацией и Белоруссией отменяется», — отмечается в сообщении.

Чрезвычайное положение на границе было введено Вильнюсом из-за напряженной ситуации с нелегальными мигрантами. Позже Литва сохранила его в связи с событиями на Украине, после чего продлевала несколько раз.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что Вильнюс намерен отсудить у Минска как минимум €120 млн из-за ситуации с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться из Белоруссии в Литву.

До этого, 6 марта, председатель комитета по национальной безопасности и обороне сейма (парламента) Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что подготовил проект закона о строительстве на границе с Россией и Белоруссией фортификационных укреплений. После дискуссии министерства обороны по поводу данной идеи Касчюнас намерен зарегистрировать проект для обсуждения в сейме.

16 февраля Литва уведомила Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу. По данным белорусского погранкомитета, сотрудничество с таможенными и пограничными службами республики прекращается в одностороннем порядке.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на западных границах является экономической провокацией.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.