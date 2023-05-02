Пророссийские силы в Европе есть и их немало. Об этом 2 мая «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он прокомментировал слова министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского о том, что «половина Европы» и польская оппозиция хотят наладить отношения с РФ, а также скорее завершить конфликт на Украине.

«Вице-премьер Польши преуменьшил масштабы поддержки России, поскольку «половину Европы» занимает сама Россия вместе с Белоруссией. Если же говорить серьезно, то польская власть регулярно обвиняет оппозицию в лице партии «Гражданская платформа» в пророссийской деятельности. Особенно часто такие заявления стали звучать в преддверии парламентских выборов в Польше — это часть внутрипольской политической борьбы. Однако же в реальности «Гражданская платформа» и ее лидер Дональд Туск, конечно, кто угодно, но не пророссийская политическая сила», — сказал эксперт.

По словам Аверьянова, влиятельных политиков, симпатизирующих России, в Польше нет. Однако в других странах Европы есть пророссийские силы, добавил политолог.

«Пророссийские силы находятся у власти в Венгрии, в Хорватии, в Сербии, в Боснии и Герцеговине. Недавно самый популярный на сегодняшний день словацкий политик Роберт Фицо заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах, Словакия прекратит поддерживать Украину», — заключил он.

22 апреля аналитик Джеральд Хайман в статье для The National Interest рассказал, что США и их союзникам, в том числе Украине, необходимо наладить отношения с Россией после спецоперации. Он отметил, что слова политиков о полном отказе от каких-либо коммуникаций с Москвой являются серьезной ошибкой. По словам эксперта, подобную риторику нельзя назвать дальновидной.

До этого, 9 марта, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что необходимо восстановить российско-европейские отношения после конфликта на Украине, хотя это «далеко не реально».