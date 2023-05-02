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Итальянский производитель оборудования Danieli Group сообщил об уходе из РФ

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Фото: Danieli Group
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Международная итальянская компания, являющаяся третьим по величине поставщиком оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности в мире, во вторник, 2 мая, заявила о своем уходе из России.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом», — сообщил «РИА Новости» представитель руководства компании.

Он отметил, что продукция, выпускаемая Danieli Group, требует транспортировки на большегрузных автомобилях и судах, после чего происходит сборка металлургического оборудования на месте. Всё это, по его словам, стало чрезвычайно сложным из-за серьезных ограничений в таможенных вопросах.

«Правила стали такими строгими, что поставки невозможны», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас компания находится в процессе поиска покупателя этого актива и способов выставления его на продажу. «Я думаю, на то, чтобы что-то узнать, понадобится около шести месяцев. Думаю, к концу года у нас будет позиция о том, какими должны быть лучшие покупатели», — уточнил он.

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Ранее в этот же день о своем уходе из России сообщила компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder. Компания покинет российский рынок к 30 июня.

До этого, в начале апреля, президент России Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. При этом он отметил, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление блокады, устроенной странами Запада. Так, успешная реорганизация многих отраслей помогла замене иностранной продукции на отечественную.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса от украинских боевиков.

В октябре Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦРС.

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