Карта спецоперации на Украине 2 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). ВДВ России выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов в Артемовске.



Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 290 военных и наемников, на купянском направлении — до 60 человек, также был уничтожен склад боеприпасов.



Средства ПВО РФ сбили за сутки три самолета Воздушных сил Украины.

Кроме того, как сообщил Конашенков, ВС РФ за сутки уничтожили до 65 военных и две гаубицы ВСУ на краснолиманском направлении. Также российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».