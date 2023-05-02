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В Минобороны сообщили о продолжении боев штурмовых отрядов на западе Артемовска

Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 2 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовска. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи», — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

В оборонном ведомстве добавили, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ выполняли задачи по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов в Артемовске.

Отмечается, что на данном направлении за сутки ликвидировано до 290 украинских боевиков и иностранных наемников, а также один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

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С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

Накануне, 1 мая, Конашенков также сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение противника в западной части города. Воздушно-десантные войска (ВДВ) поддерживают действия штурмовиков в Артемовске, подчеркнул он.

29 апреля офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что после битвы за Артемовск характер конфликта может измениться из-за значительных потерь ВСУ. Он отметил, что на пути российской армии больше не будет таких препятствий, как в Артемовске, так как у ВСУ не осталось подобных укреплений.

До этого, 24 апреля, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о стратегическом значении Артемовска. По его мнению, с освобождением города откроется направление к Славянску, к Краматорску. Будет возможность наступать на Часов Яр, Константиновку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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