Силами российских военных в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил во вторник, 2 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он добавил, что в районе Кисловки также в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Склад боеприпасов ВСУ был также уничтожен в Херсонской области, в районе Антоновки. Там противник потерял до 30 человек живой силы и три автомобиля.

Днем ранее официальный представитель Минобороны сообщал, что в Харьковской области, вблизи населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное, российские войска поразили подразделения Вооруженных сл Украины ВСУ, а также уничтожили склад боеприпасов 127-й механизированной бригады противника.

Россия продолжает проведение специальной военной операциюи (СВО) по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале российский лидер Владимир Путиин заявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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