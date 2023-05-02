Газета «Известия» — лидер среди СМИ по версии Медиалогия в марте 2023 года
Газета «Известия» возглавила ТОП-10 самых цитируемых газет марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».
Индекс цитируемости* издания в марте с большим отрывом от конкурентов составил 3 014,19. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсанть» (ИЦ: 2 147,49) и «Российская газета» (ЦИ: 883,37).
«Лидер рейтинга в марте — Известия», — отмечается в сообщении. Самыми популярными материалами месяца стало интервью «Известиям» главы ведомства Роскачество Максима Протасова, а также новость о том, что Минпромторг РФ расширил перечень продукции для поставок в страну по параллельному импорту.
При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.
*Индекс цитируемости — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги