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В Воронцовском парке открылась выставка «Небо Победы»

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Фото: Пресс-служба усадьбы Воронцово
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В Воронцовском парке на втором этаже отреставрированного флигеля открылась выставка уменьшенных моделей самолетов «Небо Победы». Холдинг МИЦ «Известия» совместно с парком представили фотогалерею военных корреспондентов времен 1941–1945 годов.

Выставка приурочена к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней посетители смогут увидеть частную коллекцию уменьшенных моделей самолетов. Коллекция принадлежит сотруднику парка энтузиасту Владимиру Новаку, который свободное время посвящает своему хобби и собирает модели.

В экспозиции представлены воздушные суда отечественного и зарубежного производства, относящиеся к военному и послевоенному периодам. Модели в витринах выставлены таким образом, чтобы можно было рассмотреть каждую мельчайшую деталь самолетов — от замысловатой конструкции крыльев до устройства кабины.

Во время посещения выставки можно также использовать специальный QR-код возле экспонатов, позволяющий получить доступ к каталогу с дополнительной информацией о самолетах. Всего лишь отсканировав код, вы узнаете интересные факты о самолетах, их технические характеристики, года эксплуатации и увидите фотографии каждой модели.

В рамках выставки парк совместно с Музеем Победы и информационным порталом «Известия» подготовили экспозицию, которая представит вам редкие фотографии военных корреспондентов времен 1941–1945 годов.

На ней можно будет узнать о летчиках, Героях Советского Союза, а также о подвигах, совершенных ими во время Великой Отечественной войны.

Каталог с подробной информацией про самолеты доступен на нашем сайте.

Выставка будет проходить с 1 мая по 31 мая 2023 года, ежедневно с 12:00 до 20:00

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