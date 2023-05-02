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Во Франции профсоюзы анонсировали новую акцию против пенсионной реформы

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Профсоюзы запланировали провести 6 июня очередную акцию против пенсионной реформы. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила Всеобщая конфедерация труда.

Отмечается, что законопроект об отмене пенсионной реформы будет обсужден 8 июня на Национальном собрании.

«Мы все вместе призываем наши организации встретиться с депутатами повсюду, чтобы призвать их проголосовать за законопроект. В этом контексте мы призываем к большему количеству инициатив, в том числе к новому дню совместных действий, забастовкам и демонстрациям 6 июня, что позволит парламентариям услышать всех сотрудников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что правительство объявило об открытии цикла консультаций. Оно будет работать над общими межпрофсоюзными предложениями с участием работодателей, чтобы учесть интересы специалистов в отношении заработной платы, условий труда и здоровья.

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15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.

Последние забастовки прошли 1 мая. Тогда в ходе демонстраций полиция задержала 540 человек. Среди участников беспорядков число получивших травмы превысило 60 человек. Во время протестов также были ранены 406 полицейских и жандармов.

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