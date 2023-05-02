В Кремле отслеживают ситуацию с возможным дефолтом в США

Россия внимательно следит за ситуацией в экономике США в связи с возможным дефолтом. Об этом заявил во вторник, 2 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определенные проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне. Конечно же, очень внимательным образом мы всё это отслеживаем», — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что подобная ситуация складывается в США не впервые, однако Вашингтон до сих пор находил решения.

«Будем наблюдать и на этот раз», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее, 1 мая, министр финансов США Джанет Йеллен в письме руководству конгресса указала, что Соединенные Штаты могут исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга и отметила, что обратная ситуация нанесет ущерб глобальному лидерству страны и «поставит под сомнение способность защищать интересы национальной безопасности».

Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга в конце апреля. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

В том же месяце глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе. Тогда он достиг $31,4 трлн. На фоне этого минфин страны заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Республиканцы со своей стороны призвали Белый дом к сокращению расходов и более ответственной экономической политике.