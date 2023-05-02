S7 Airlines прокомментировала ситуацию на рейсе из Читы в Москву

Представитель авиакомпании S7 Airlines во вторник, 2 мая, прокомментировал «Известиям» инцидент на борту самолета, произошедший ранее в этот день, когда пассажирка открыла аварийный выход на рейсе Чита – Москва.

Это случилось во время проведения бортпроводниками инструктажа на борту Airbus 320 NEO. Они традиционно обратили внимание пассажиров, сидящих около аварийных выходов, на инструкцию, где описан алгоритм действий во время аварийной ситуации, с которой пассажиры должны ознакомиться.

«Одна из пассажирок восприняла слова бортпроводника буквально и начала открывать дверь аварийного выхода. Несмотря на просьбы других пассажиров и замечания экипажа, пассажирка не остановилась и открыла дверь, после чего сработала автоматическая система и был выпущен надувной трап», — рассказали в авиакомпании.

Нарушительницу доставили в отделение полиции, там был составлен протокол об административном правонарушении.

В Читу был направлен резервный самолет из Новосибирска, а также специалисты технической службы.

«Во время ожидания всем пассажирам предоставлялись напитки и горячее питание. Расчетное время прибытия в Домодедово — 18:00», — отметил собеседник издания.

Аварийный выход открыла пенсионерка 1960 года рождения.