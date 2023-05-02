Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина

В Берлине активисты экологического движения Letzte Generation во вторник, 2 мая, перекрыли движение транспорта на нескольких улицах.

«Мы здесь, потому что мы еще не [отступили], потому что мы еще не отказались от стремления создать справедливый и пригодный для жизни мир для всех людей», — сообщается в аккаунте движения в Twitter.

Протестующие призывают всех желающих принять участие в акции и присоединиться к мирным маршрутам, которые пройдут на этой неделе. Акции протеста запланированы у Бранденбургских ворот 2 мая, а также 4 и 6 мая.

В этот день в центре Вены активисты экологического движения Letzte Generation перекрыли движение транспорта, требуя от властей Австрии принять меры по защите климата. Протестующие призывали ограничить максимальную скорость движения на трассах до 100 км/ч, предупреждая о том, что мир «катится в климатическую пропасть».

В Берлине подобная акция проходит уже не в первый раз. Подобное мероприятие состоялось 24 апреля. Тогда активисты Letzte Generation заблокировали несколько улиц в центре города. Несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, на улице Гарденберг-штрассе и рядом с Колонной Победы. В результате образовались огромные пробки. Целью акции также являлось привлечение внимания к проблеме глобального потепления.