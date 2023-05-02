Мужчина пострадал при столкновении трех авто в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) в результате массового столкновения автомобилей пострадал мужчина. Об этом городская Госавтоинспекция сообщает во вторник, 2 мая.

Авария произошла утром в воскресенье, 30 апреля, на Карельском проспекте. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Hyundai Solaris в районе дома № 12 не справился с управлением и врезался в стоящий впереди Nissan, который отбросило на Renault Logan.

В результате ДТП пострадал 43-летний водитель автомобиля Nissan, пишет ИА «Карелinform». Известно, что он получил различные травмы, но информация о его состоянии не приводится.

Ранее 2 мая сообщалось, что в Ессентуках в Ставропольском крае «Лада Гранта» врезалась в другую легковушку, после чего ее отбросило на дерево. Три человека получили травмы.