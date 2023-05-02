В Астрахани открыли уличный книгообменник

Уличный пункт обмена книгами открыли в сквере филармонии в Астрахани. Приносить и брать книги может любой желающий, сообщает «Астрахань-24» во вторник, 2 мая.

На полках книгообменника можно найти художественную, научную и детскую литературу. Имеются и разные журналы.

Как отмечает издание, это не единственны пункт обмена книгами в Астрахани. Ещё один такой действует в центральном фойе библиотеки имени Крупской.

Ранее в апреле сообщалось, что в Астраханской области появился третий дом культуры на колесах. Его приобрел межпоселенческий досуговый центр «Мир» из села Красный Яр.