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Хачанов обыграл Рублева на теннисном турнире в Мадриде и вышел в четвертьфинал

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Россиянин Карен Хачанов во вторник, 2 мая, обыграл соотечественника Андрея Рублева в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Как передает «Спорт-Экспресс», Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Рублев в свою очередь совершил семь эйсов, сделал три двойные и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одного.

Таким образом, Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований. В следующий раз он встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.

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Ранее, 29 апреля, российский теннисист Даниил Медведев победил итальянского спортсмена Андреа Вавассори со счетом 6:4, 6:3 и вышел в третий круг «Мастерс».

Позднее, 1 мая, он обыграл своего соотечественника Александра Шевченко в третьем круге со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

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