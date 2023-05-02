Крупнейший российский ритейлер детских товаров сменил владельца

Основатель сети детских магазинов «Кораблик» Алексей Зуев стал владельцем «Детского мира». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что акционеры Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли в «Детском мире» консорциуму инвесторов, возглавляемому Зуевым, и больше не имеют экономического интереса в компании.

В результате сделки Зуев вместе с партнерами приобрел 29,9% уставного капитала «Детского мира». Он выразил уверенность в том, что «компания сможет и дальше укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции». «Учитывая устойчивую бизнес-модель компании и ее значимость для всей российской отрасли детских товаров, я полностью разделяю направленность на органический рост и поддерживаю проводимую трансформацию «Детского мира» в частный бизнес», — добавил Зуев.

Павел Грачев и Михаил Стискин ранее покинули совет директоров «Детского мира». В 2022 году они также покинули должности генерального директора и старшего вице-президента по финансам и стратегии соответственно в компании «Полюс» и вышли из совета директоров золотодобытчика. В прошлом году Павел Грачев вышел также из состава советов директоров Федеральной сетевой компании (ФСК) и «РусГидро».