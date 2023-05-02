Водитель «Нивы» погиб при опрокидывании авто в кювет в Татарстане
В Елабужском районе Татарстана в результате опрокидывания автомобиля погиб человек. Об этом 2 мая сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали очевидцы аварии, водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет недалеко от поселка Малореченский.
Автомобилиста извлекли из салона, чтобы передать медикам. Однако травмы оказались тяжелыми, мужчина скончался на месте.
21 апреля в селе Верхняя Чегодайка в Татарстане в кювет опрокинулся автомобиль Lada Vesta, которым управлял 26-летний местный житель. Скорость машины в момент ДТП составляла 140 км/ч.