Реклама
Прямой эфир
Армия
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего сил теробороны ВСУ
Мир
МИД России выразил протест польскому дипломату из-за захвата школы
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе
Здоровье
В России появился первый аппарат для проведения ПЭТ/МРТ
Происшествия
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%

«Крокус Сити Холл» станет одной из центральных площадок празднования Дня защиты детей

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 июня 2023 года «Крокус Сити Холл» станет одной из центральных площадок празднования Дня защиты детей. Творческое объединение «Царьград. Культура» проведет благотворительный* фестиваль «Счастливое детство» — первый фестиваль безопасного контента для детей всех возрастов.

В обилии предложений, обрушивающихся на детей и их родителей в современном обществе, крайне сложно подобрать качественный досуг для подрастающего поколения, в основе которого лежали бы традиционные семейные ценности. Основная задача фестиваля — отобрать и показать детям, а особенно их родителям разнообразие увлекательного, доброго и познавательного контента с позитивной повесткой, представить проверенных партнеров, авторов, исполнителей, бренды для формирования критической оценки у детей и их родителей.

В «Крокус Сити Холле» участников фестиваля ждет насыщенная программа:

  • Мюзикл «Пеппи Длинныйчулок» по повести А. Линдгрен в постановке заслуженного деятеля искусств России и заслуженного артиста России Александра Федорова — художественного руководителя Детского музыкального театра юного актера.
  • «Дискотека Детского радио» с выступлениями артистов, чьи песни звучат в эфире радиостанции: Милана Хаметова, Milana Star, Алиса Буслова, Тая Скоморохова, KINDERSTAR, детский хор «Великан», ансамбль «Семицветик», группа «Волшебники двора», Лиза Глебова, группа «Рили», группа «Без игрушек», группа «БУМ», группа «Динамичные ребята», Арина Заболотник, группа «Зажги сердца», Ульяна Зотова, Полина Короткова, София Мосейчук, группа «Нужные люди», группа «Стильняшки», Лавринович Яна и другие.** Хедлайнеры фестиваля — Galibri & Mavik.
  • Выступление Большого детского хора им. В.С. Попова.
  • Литературная зона от издательства «Никея».
  • Музыкальная зона от «Школы Детского радио».
  • Киноплощадка от телеканала «Солнце».
  • Зона моды от организаторов фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра».
  • Выставочные и торговые пространства.

Фестиваль «Счастливое детство» станет масштабным пространством для знакомства детей и их родителей с музыкальной культурой, книгами, кинофильмами и мультфильмами, спектаклями, цифровыми технологиями, воспитывающими в детях высокие нравственные идеалы, чувство ответственности, справедливости, взаимоуважения и доброе отношение друг к другу.

В течение дня на всей территории «Крокус Сити» пройдут интерактивные программы, посвященные Дню защиты детей, в фестивале также примут участие «Вегас Сити Холл», «Крокус Сити Океанариум» и ТРК «VEGAS Крокус Сити».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023