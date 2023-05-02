Водителя оштрафовали за покупку автомобиля в розыске в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину за покупку находившегося в розыске автомобиля. Об этом 2 мая сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Мировой судья судебного участка № 18 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Александра Балкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.12.1 КоАП РФ», — сообщила пресс-служба в Telegram.
Балкин приобрел 18 февраля автомобиль Audi TT RS в автосалоне, не зная, что его номера находятся в розыске. 25 февраля было зафиксировано, что он управлял машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.
В итоге Балкин был оштрафован на 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.