В Азербайджане тренер по самбо до смерти забил семилетнего мальчика

В Азербайджане тренер по самбо до смерти забил семилетнего ребенка. Об этом во вторник, 2 мая, пишет издание Caliber.Az.

Инцидент произошел в спортивной школе в городе Сумгайыт. Тренер Мехман Халилов, избивший мальчика, является бронзовым призером вторых Евроигр.

Отмечается, что он таскал ребенка за волосы и пинал его на глазах у других детей. Мальчик получил перелом шеи и скончался в больнице.

Халилов задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Городская прокуратура проводит расследование по факту случившегося.

Ранее, 30 апреля, в больницу города Малгобек была доставлена девочка со следами истязания. По предварительным данным, увечья ей нанесли мать и бабушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. 1 мая мать ребенка была заключена под стражу.