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В Азербайджане тренер по самбо до смерти забил семилетнего мальчика

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Фото: соцсети
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В Азербайджане тренер по самбо до смерти забил семилетнего ребенка. Об этом во вторник, 2 мая, пишет издание Caliber.Az.

Инцидент произошел в спортивной школе в городе Сумгайыт. Тренер Мехман Халилов, избивший мальчика, является бронзовым призером вторых Евроигр.

Отмечается, что он таскал ребенка за волосы и пинал его на глазах у других детей. Мальчик получил перелом шеи и скончался в больнице.

Халилов задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Городская прокуратура проводит расследование по факту случившегося.

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