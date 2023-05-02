Огромного сазана выловил рыбак в Пензенской области

Житель Пензенской области поймал огромного сазана в пруду в селе Пыркино Бессоновского района. Фото гиганта он опубликовал в группе пензенских рыбаков в соцсети «ВКонтакте».

По словам рыбака, рыба весит 9,2 кг. Он ловил ее на опарыша на глубине приблизительно 2–2,5 м.

Подписчики сообщества восхитились внушительным уловом. Однако нашлись и те, кто заподозрил рыбака в монтаже, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее в апреле сообщалось, что в Московской области рыбак нашел скелет мужчины в тельняшке. Останки были найдены в лесополосе под Сергиевым Посадом.