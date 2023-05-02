Медведь напал на жителя Бурятии

В Бурятии медведь напал на мужчину. Об этом 2 мая сообщили в Бурприроднадзоре.

Сейчас мужчина в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

«Специалисты проведут необходимый комплекс мероприятий согласно законодательству. Нападение на человека для медведя не свойственно. Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат, или если медведю помешали на приваде, или у добычи», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Бурятии обитает 6016 медведей, что составляет 0,2 особи на 1000 га. Этот показатель в семь раз ниже, чем допустимое значение популяции медведей по нормам Минприроды.

«В прошлом году Бурприроднадзором принято 20 решений о регулировании численности медведя (добыто по этим решениям 18 особей)», — добавили в ведомстве.

Ранее, в начале апреля, мужчина погиб после нападения медведя на севере Италии. Животное атаковало его во время пробежки. От полученных травм мужчина скончался на месте. Этот первый подобный случай в стране за 150 лет.