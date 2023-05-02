Аномальную жару спрогнозировали в Башкортостане

Синоптики спрогнозировали аномальные погодные условия на территории Башкортостана. Температура воздуха повысится до +29 градусов.

По данным Башгидромета, до конца суток воздух прогреется до +24…+29 градусов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. 3 мая температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, местами до +5 градусов. Днем ожидается +21…+26 градусов.

К четвергу температура снизится до +21…+24 градусов.

Синоптики считают, что из-за низкого паводка, аномальной жары и дефицита осадков в мае Башкортостану грозит засуха. Отмечается, что к концу апреля уровень воды в реке Белой у Уфы составил 89 см. В конце апреля 2022 года уровень воды составлял 228 см.