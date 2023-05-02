Монтаж пролетов стартовал на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле
На проспекте Ленина в Барнауле начался монтаж пролетов на одном из путепроводов, которые станут основой проезжей части будущего моста. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 2 мая.
Подрядчиком выступает ООО «Барнаульское ДСУ № 4». По словам ее руководителя Николая Данилина, монтаж ведется на однопролетном путепроводе, расположенном со стороны Дома быта.
«Всего за три дня будет смонтировано 25 балок, эти работы планируем завершить сегодня. <…> Далее приступим к омоноличиванию швов, устройству защитных слоев, переходных зон и так далее. По сути, мы приступаем к обустройству будущей дороги моста», — рассказал Данилин.
В мае также начнется монтаж пролетов на большом путепроводе. Пока что идет возведение опор.
Как уточняет altapress.ru, мост на проспекте Ленина планируется сдать в ноябре 2023 года. Все необходимые стройматериалы уже находятся на площадке.