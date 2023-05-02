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В Госдуме назвали Украину нежеланным гостем в НАТО

Депутат Белик: Украина — далеко не желанный гость в НАТО
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Украина — не та страна, которую Запад будет рассматривать как суверенное государство и имеющего ценность партнера. Об этом 2 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«НАТО с готовностью оказывает военную помощь Украине, поддерживает антироссийские инициативы и действия киевского режима, но когда дело доходит до вступления страны в альянс, тут же возникает ворох противоречий. Пребывающая в хаосе и неопределенности, имеющая территориальные вопросы, раздираемая киевским режимом и отравленная неонацизмом Украина — далеко не желанный гость в НАТО, ради которого бы США и Европа отправляли бы туда свои войска и несли серьезные потери», — сказал он.

Депутат отметил, что Запад сам втянул Украину в вооруженный конфликт, а сейчас использует этот факт в качестве причины того, что страну не могут принять в альянс, хотя причин гораздо больше.

«Таким образом, для Запада Украина — просто инструмент, которым можно пожертвовать, поэтому, несмотря на сотрясание в информационном поле темы о перспективе принятия Украины в альянс и «открытых дверях в НАТО», этой стране так и суждено будет топтаться у порога в ожидании членства в военном блоке», — заключил Белик.

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Накануне представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение о принятии Украины в НАТО должно приниматься коллективно всеми членами альянса. Патель указал на то, что США придерживаются политики открытых дверей по этому вопросу. При этом он отметил, что в настоящий момент Вашингтон больше сосредоточен на оказании помощи Киеву в решении его проблем.

29 апреля газета Le Monde написала о том, что в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе среди западных союзников существуют разногласия по поводу перспективы членства Украины в НАТО. В материале издания указывалось на то, что США наиболее враждебно относятся к возможному присоединению Украины к альянсу. Отмечалось также, что активными сторонниками вступления Украины в НАТО являются Латвия, Эстония, Польша и Литва.

27 апреля политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

В Москве в свою очередь, комментируя возможное вступление Украины в НАТО, неоднократно подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

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