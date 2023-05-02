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Эксперт объяснил последствия в случае возобновления РФ покупки иностранной валюты

Эксперт Карпунин: при возобновлении покупки валюты влияние на курс может быть незначительным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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При возобновлении РФ покупок иностранной валюты влияние на курс может быть незначительным, потому что операции распределены во времени, объяснил «Известиям» 2 апреля начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Речь идет о предположении, что валюту будут покупать, но еще даже цифр нет, на какой размер», — отметил он.

В то же время аналитик допустил, что в этом месяце, наоборот, может остаться продажа иностранной валюты. Подробности, по его словам, станут известны 4 мая.

«Такие операции Минфина — элемент действующего бюджетного правила. Если нефтегазовые доходы ниже, то валюта продается, если выше — то юани в будущем могут покупаться. В случае превышения фактических нефтегазовых доходов над плановыми, наоборот, будет локальное (пусть и несущественное) давление на рубль. Ведь растет спрос на юани, а через кросс-курсы поддерживаются и другие валюты относительно рубля», — заключил Карпунин.

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Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что Россия в мае может возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов из-за того, что доходы от экспорта энергоносителей приблизились к целевому уровню.

С 13 января Министерство финансов возобновило продажу иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила. Операции проводит Банк России на внутреннем рынке. Они проходят в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

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