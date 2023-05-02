Жители Самарской области назвали самые бесполезные траты

Соискатели из Самарской области рассказали, на что им не жалко отдать зарплату, а какие траты они считают нерациональными. Опрос провела служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Результаты показали, что самой бесполезной тратой 86% жителей Самарской области считают покупку брендовых вещей. В этом вопросе женщины и мужчины оказались солидарны, отмечает НИА «Самара». При этом среди участников опроса старше 55 лет вклад денег в брендовые вещи сочли неразумным 70%, а вот среди категории в возрасте 18–24 года такой точки зрения придерживаются 78%.

Второе место среди самых нерациональных трат заняли сеансы с психологом (51%). Замыкает тройку лидеров бьюти и спа-услуги (50%). Четвертое и пятое место заняли питание в кафе и ресторанах (49%) и постоянные походы в театр и кино (38%) соответственно.

Также в качестве ненужных трат самарцы назвали свадебное путешествие, еженедельный поход по магазинам, покупка новой машины, путешествия по России и миру. Еще 5% посчитали бесполезной покупку квартиры.

В конце апреля сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» выяснили, что большинство россиян тратят на обеды на работе до 1 тыс. рублей в неделю. В исследовании приняли участие более 4 тыс. жителей России из всех регионов страны.