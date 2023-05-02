Три человека пострадали в ДТП на улице в Ставропольском крае
Легковой автомобиль столкнулся с деревом в Ставропольском крае. Три человека получили травмы во время ДТП.
Авария произошла на улице Долина Роз в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил выезд на встречную полосу для обгона на участке, где такой маневр завершен. В результате легковушка столкнулась с машиной Hyundai Accent. «Лада» продолжила движение по инерции и врезалась в дерево. Об этом пишет NewsTracker.
Оба водителя, а также 20-летняя пассажирка «Лады» доставлены в больницу. Установлено, что за рулем отечественной легковушки находился 20-летний парень, стаж вождения которого составляет два года. Водителя уже 13 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В Ростовской области легковой автомобиль врезался в дерево на трассе в Сальском районе. Травмы получили два человека.