Два человека пострадали в ДТП с деревом в Ростовской области
Два человека получили травмы при столкновении машины с деревом в Ростовской области. По факту ДТП проводится проверка.
Авария произошла вечером 1 мая на трассе Сельск — Городовиковск на территории Сальского района. 19-летний водитель машины Toyota Camry допустил превышение скорости, из-за чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Об этом пишет RostovGazeta.
Сам автомобилист и его 18-летний пассажир получили травмы, их доставили в больницу. Водитель госпитализирован.
В Томске грузовик врезался в четыре легковых автомобиля на Шегарском тракте. Водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию. Травмы получил один человек.