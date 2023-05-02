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Санкт-Петербург планирует расширять сотрудничество со странами Африки

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Подготовка ко второму саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка ведется регионами России на постоянной основе, осуществляется реализация планов и задач, поставленных первым саммитом и экономическим форумом Россия — Африка, а также ведутся переговоры со странами Африки по новым совместным проектам.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил оргкомитету по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году второго саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка о работе, которая ведется городом в этом направлении.

«Санкт-Петербург намерен развивать сотрудничество со странами Африки по широкому кругу вопросов. Среди наиболее перспективных направлений — проектирование и строительство очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. Это важно для многих африканских стран, а у нас большой опыт в этой сфере. Традиционно к нам приезжает учиться молодежь из стран Африки: в 2022/23 учебном году в наших вузах обучается 2580 африканских студентов, и это 7,27% от всех иностранных студентов. Также рассматривается возможность проведения совместных культурных и спортивных мероприятий с нашим городом-побратимом в Египте Александрией. В рамках саммита Россия — Африка планируем подписать дорожную карту», — отметил губернатор Александр Беглов.

Кроме того, на полях саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка планируется подписание соглашений о развитии сотрудничества в сфере туризма с профильными организациями из Марокко, Кении, Намибии, Египта, Туниса, а также Анголы по части образования в сфере туризма. В рамках Сети креативных городов ЮНЕСКО готовится проект соглашения с креативными городами ЮАР (Кейптаун, Дурбан, Херманус) и Бенина (Бохикон).

Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.

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