Ульяновск очистят от опасных автомобильных покрышек

В Ульяновске утилизируют старые автомобильные покрышки, которые скопились во дворах домов и на контейнерных площадках. Избавиться от отходов поручил губернатор области Алексей Русских.

Заниматься утилизацией покрышек будет цементный завод в Никольском районе Пензенской области. Договоренность об этом уже достигнута, пишет ulpravda.ru.

Как отмечает издание, это выгодно для обеих сторон. Ульяновск избавится от огромных масс отходов 4-го класса опасности, а производители цемента сэкономят на топливе.

Ранее в апреле автоэксперт Антон Трошанов предупредил, что установка старых автомобильных покрышек в качестве клумбы на даче небезопасна для здоровья. Это может повлиять на развитие респираторных заболеваний.