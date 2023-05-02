Отопительный сезон решили возобновить в Нижегородской области
Отопительный сезон возобновят в городе Первомайск в Нижегородской области. Такое решение власти приняли в связи с похолоданием.
По словам главы местного самоуправления округа Елены Лебедновой, подача отопления продлится до особого распоряжения. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Ранее отопительный сезон был прекращен 27 апреля.
В Нижнем Новгороде теплоснабжение начали отключать с 24 апреля. Однако к концу недели температура воздуха понизилась. Жители города попросили возобновить подачу отопления.
В Омске отопительный сезон решено завершить с 4 мая. Теплоснабжающие организации начнут поэтапно отключать многоквартирные дома и административные здания.