Грузовик врезался в четыре легковушки на Шегарском тракте в Томске
В Томске грузовик врезался в четыре легковые иномарки, двигавшиеся перед ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла днем в понедельник, 1 мая, на Шегарском тракте. Недалеко от сервис-центра Volkswagen грузовик Scania врезался в движущиеся впереди автомобили Volkswagen Polo, Toyota Camry, Ford Ranger и Hyundai ix35.
За рулем большегруза находился мужчина 1981 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию.
Как уточняет РИА «Томск», в результате пострадал водитель Volkswagen 1977 года рождения. Ему была оказана разовая медпомощь.
В тот же день три фуры, легковая машина и «Газель» столкнулись на трассе в Воротынском районе Нижегородской области. Четыре человека погибли, двое были доставлены в больницы.