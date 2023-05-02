Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме

Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в террористических преступлениях. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Во вторник состоялась встреча главы республики и председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Ермека Сагимбаева. Они обсудили итоги деятельности ведомства с начала 2023 года и дальнейшие планы.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказал Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации штаба антитеррористического центра проводились учения и тренировки.

Кроме того, с начала текущего года КНБ нейтрализовано восемь опасных организованных преступных групп и ликвидировано семь подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов.

Токаеву также доложили о пресечении деятельности 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.

Помимо этого, на границе за последние четыре месяца были задержаны почти семь тыс. нарушителей, пресечены попытки незаконного перемещения валюты, золота и других товаров общей суммой порядка 2,8 млрд тенге (около 500 млн. рублей). Также председатель КНБ сообщил президенту Казахстана о недопущении 85 попыток провоза оружия и боеприпасов.

В январе сообщалось, что в Байконуре Казахстан и Россия совместно пресекли деятельность опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане обеих стран. Пособники данной группировки были задержаны в городах Астана, Кызылорда и Конаев. Всего в рамках спецоперации задержали 18 лидеров и активных членов группировки. Они занимались похищениями людей, вымогательством, вооруженными разбойными нападениями и кражами.