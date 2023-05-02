Труп пенсионерки нашли в водоеме в Тверской области

Тело женщины 1942 года рождения обнаружили в пожарном водоеме в деревне Струбищи Сонковского района, сообщает следственное управление СК России по Тверской области во вторник, 2 мая.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку, пишут «Тверские ведомости».

Правоохранители опросили очевидцев и осмотрели водоем. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в апреле сообщалось, что три человека погибли во время пожара в Твери. Речь идет о доме, расположенном по улице Можайского.