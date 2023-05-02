Тюменская семья получила более 3 млн рублей после рождения тройни

В Тюменской области многодетная семья из Вагайского района получила от властей 3,3 млн рублей в качестве материальной помощи после рождения тройни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Теперь в семье семеро детей. По словам главы региона, которые приводит megatyumen.ru, благодаря единовременной выплате родители смогут построить или купить более просторное жилье для семьи.

В свою очередь «Наш город» уточняет, что мера поддержки семей, у которых рождается сразу три ребенка, действует в Тюменской области 10 лет. За это время выплаты получили 56 семей на общую сумму, превышающую 224,5 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице за последние 10 лет почти втрое увеличилось количество многодетных семей. Так, сейчас в Москве насчитывается 195 тыс. семей, которые воспитывают трех и более детей.