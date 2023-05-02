Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Польши из-за изъятия здания школы

Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщила дипмиссия «РИА Новости» 2 мая.

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — следует из сообщения пресс-службы диппредставительства.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в тот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат вместе с тем указал, что, захватив школу при российском посольстве, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.

Позднее Андреев сообщил, что школа при посольстве в Варшаве возобновит свою работу в другом здании после майских праздников. Он также заявил, что диппредставительство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата здания польскими властями.