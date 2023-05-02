В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона

Сотрудники Управления общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР задержала банду из 4 человек, перевозивших на беспилотном летательном аппарате (БПЛА) золото через границу с Россией. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило агентство «Синьхуа».

Отмечается, что беспилотник пролетел из Китая через границу с Россией и вернулся с грузом золотых самородков.

«Беспилотник вылетел из Китая, пересек китайско-российскую границу, долетел до России, где один из членов банды загрузил в него золотые самородки. Затем дрон полетел в обратном направлении и доставил золото другим членам банды, о чем свидетельствуют признательные показания одного из задержанных», — говорится в материале.

Уточняется, что такой БПЛА может перевозить до 20 кг груза.

Полиция конфисковала у контрабандистов 5,2 кг золота. В правоохранительных органах оценили стоимость груза в 250 тыс. юаней ($36 тыс.).

До этого, в марте, таможенники пресекли попытку гражданки КНР незаконно вывезти из России $95 тыс. По словам задержанной, она побоялась их декларировать, так как опасалась кражи в пути. Деньги были изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.

Уссурийская таможня возбудила в отношении гражданки КНР уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере».