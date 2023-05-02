В МГИМО допустили изменение позиции Германии по ударам ВСУ по территориям России

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин будет следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное ей германское оружие для атак по территории России, объясняются нежеланием Германии к эскалации конфликта. Однако Берлин зачастую нарушает свои же принципы. Об этом 2 мая «Известиям» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Накануне на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц Шольц также подчеркнул, что Германия никогда не принимает «односторонних шагов», а всегда действует в «согласии с партнерами».

«Позиция ФРГ объясняется стремлением в очередной раз обозначить стоп-линии в отношении размеров поддержки Украины. На данный момент, эта стоп-линия обозначена Шольцем как недопущение прямого столкновения военнослужащих стран НАТО и РФ. При этом ремарка Шольца о том, что Германия будет действовать только со своими союзниками в процессе дальнейшей поддержки Киева, говорит о том, что в Берлине считают, что достигли определенного предела возможностей Германии в поддержке Украины, за которым те или иные меры будут негативно отражаться либо на обороноспособности самой Германии, либо на экономике Германии, которая и без того находится в сложном положении», — сказал эксперт.

При этом Соколов напомнил, что Берлин и ранее обозначал некие стоп-линии, но сам же их и нарушал.

«Здесь важно понимать, что Берлин уже неоднократно пытался обозначить эти самые стоп-линии в том, что касается поставок вооружений, например, танков. И каждый раз эти стоп-линии нарушались. Поэтому, с одной стороны, конечно, заявление Шольца можно рассматривать как стремление Берлина отойти от эскалации украинского кризиса, но мы понимаем, что не Берлин определяет то, как развивается конфликт», — заключил политолог.

28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также подчеркнул, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Ранее, в феврале, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский сообщил, что Киев готов наносить удары по целям на российской территории, в том числе — в Москве.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что в случае нанесения удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ никаких переговоров с Киевом точно не будет, но последуют удары возмездия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.