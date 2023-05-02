В турецкой Аланье спасли упавшего на скалы туриста

Спасательные службы Турции эвакуировали туриста, упавшего на скалы в Аланье в понедельник во время полета на параплане. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил портал Gerçek Alanya.

Накануне стало известно, что мужчина упал на скалы во время полета в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Предполагалось, что пострадал россиянин.

«Планировалось эвакуировать пострадавшего вертолетом, однако из-за плохих погодных условий и ветра вертолет не смог совершить полет», — отмечается в сообщении.

Операция по спасению мужчины длилась 10 часов. Пострадавший — гражданин Польши Пабло Вилкс. Он госпитализирован с многочисленными переломами.

В спасательной операции были задействованы пожарные Аланьи и Антальи, сотрудники береговой охраны.

В декабре 2022 года турист из России упал со скалы в Анталье во время фотографирования. Мужчина погиб на месте от полученных травм.