Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона
Общество
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая
Мир
СМИ сообщили о перекрытии Куликова поля в Одессе в годовщину трагедии
Общество
В Москве зафиксированы единичные очаги кори
Происшествия
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
Происшествия
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Мир
Минобороны сообщило о прибытии эвакуированных россиян из Судана в Москву
Армия
Силы РФ на херсонском направлении уничтожили одну САУ и миномет ВСУ
Политика
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Происшествия
ВСУ нанесли три ракетных удара по Токмаку в Запорожской области за 20 минут
Происшествия
Трое мужчин пострадали в результате подрыва на минах за сутки в ЛНР
Общество
Движение поездов в Брянской области восстановлено
Мир
Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия

Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая

0
Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит представление ФСИН о передаче в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Это следует из базы судов общей юрисдикции города Москвы во вторник, 2 мая.

Материалы для выдачи Сапеги в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля. Министр юстиции России Константин Чуйченко уточнил, что позднее принятое судом решение направят обратно в Белоруссию.

Минские одобрения: в Белоруссии допустили передачу Сапеги РФ в этом году
Как интеграционные процессы двух государств могут сыграть на руку россиянке

14 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее, 31 января, года Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023