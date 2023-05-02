Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая

Пресненский суд Москвы 24 мая рассмотрит представление ФСИН о передаче в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Это следует из базы судов общей юрисдикции города Москвы во вторник, 2 мая.

Материалы для выдачи Сапеги в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля. Министр юстиции России Константин Чуйченко уточнил, что позднее принятое судом решение направят обратно в Белоруссию.

14 апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее, 31 января, года Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.