Экс-премьер Украины заявил о росте бедности в стране

Уровень бедности на Украине вырос многократно. Наиболее он ощутим в сельской местности, заявил во вторник, 2 мая, бывший премьер-министр страны Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010–2014 годах.

«Уровень бедности в прошлом году вырос с 5,5 до 24,2% — за чертой бедности оказались 7,1 млн человек, <...> почти каждый четвертый житель Украины», — написал Азаров в Telegram-канале.

Политик связал обнищание населения с резким ростом цен на товары первой необходимости. Он отметил, что более всего подорожали еда, топливо и услуги — некоторые из них на 50%.

Азаров также указал, что ни Международный валютный фонд (МВФ), ни Международный банк реконструкции и развития (МБРР), ни Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта. Кроме того, на 30% упал ВВП страны. Преимущественно из-за того, как считает экс-премьер, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым больше не имеет доступа. Всё это, по его мнению, подтверждает, что Украина нужна Евросоюзу (ЕС) исключительно как сырьевой рынок и рынок сбыта, а не как равноправный член объединения.

«Вот к чему привел отказ от Минских соглашений», — заключил Азаров.

В середине сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат из бюджета приходятся на военные нужды.

3 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Тогда же Железняк добавил, что для того, чтобы восполнить образовавшийся дефицит, в стране надеются на полное финансирование со стороны международных партнеров.