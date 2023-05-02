Спикер конгресса США «резко обменялся мнениями» об Украине c журналистом из РФ

Во время официального визита в Израиль спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти «резко обменялся мнениями» с журналистом из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg 1 мая.

Из статьи следует, что журналист одного из российских информационных агентств спросил политика, будут ли США сокращать помощь Украине.

«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. <...> Мы продолжим поддержку», — ответил Маккарти на вопрос.

Комментарии представителя американского конгресса прозвучали в связи с тем, что его партия стремится сократить дискреционные расходы на $130 млрд в следующем году и на $4,8 трлн в течение 10 лет в рамках противостояния по поводу повышения потолка госдолга США. Комментарии указывают на то, что можно избежать сокращения расходов на оборону и, в частности, помощи Украине.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

В феврале в Пентагоне заявили, что суммарный объем военной помощи, которая была предоставлена Киеву со стороны Вашингтона, превысил $30 млрд. В отчете также было указано, что с начала специальной военной операции (СВО) РФ на территории Украины властями США было передано около $29,8 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.